ASSE, OL, RC LENS : les Stéphanois du Cameroun au repos, un Lyonnais s'illustre

Le Cameroun est d'ores et déjà qualifié pour les 8es de finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce au terme de sa seconde victoire consécutive face à l'Ethiopie sur le score de 4 buts à 1. A noter qu'un Lyonnais s'est illustré dans cette rencontre, l'attaquant Karl Toko Ekambi, auteur d'un doublé aux 8e et 67e minute. Les deux autres buts ont été inscrits au retour des vestiaires par Vincent Aboubakar (53e et 55e).

Harold Moukoudi et Yvan Neyou, les deux joueurs de l'ASSE, ne sont pas entrés en jeu. Et pour cause, ils n'étaient pas sur la feuille de match. Quant au Lensois Ganago, il a quant à lui disputé les trente dernières minutes de la rencontre.