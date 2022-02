ASSE : une figure de l’OL admet la domination des Verts sur les Gones

Zapping But! Football Club L'histoire entre Boateng et l'OL est-elle déjà finie ?

Si ça continue, les supporters de l’ASSE vont finir par se déhancher sur une danse de la joie ! Alors que les Verts redressent la tête petit à petit en Ligue 1, voilà qu’une figure de l’OL admet volontiers la domination régionale du club forézien sur Lyon ! Et pas des moindres puisqu'il s'agit du facétieux Sidney Govou.

« L’OL a moins marqué les esprits que l'ASSE parce que Lyon est plus bourgeoise, froide, moins une vraie ville de foot comme Lens, Marseille ou Saint-Etienne, tout simplement. Également parce que l’impact d’un match européen n’est plus le même que dans les années 70 où c’était un vrai événement télévisé qui rassemblait toute la France. Cette rareté décuplait l’engouement », a-t-il témoigné dans Le Quotidien du Sport.

Il y a sept ans, en mars 2015, Govou avait déjà tenu le même discours et en a remis une couche sur le sujet. « C’est une question de génération, poursuit-il. Étant du Puy-en-Velay, tous mes potes sont à 99% supporters des Verts, de père en fils. Je n’ai pas connu les épopées stéphanoises, mais je me dis que si cette passion se transmet avec autant de force dans le temps, vu que ce club ne gagne plus rien depuis très longtemps, c’est qu’ils ont du faire quelque chose d’énorme avant ! »