Brest – OL (2-3) : ces 3 Gones qui se sont rattrapés du couac face à Montpellier

Zapping But! Football Club OL : nos voeux pour les Gones en 2021

Memphis Depay

Le jour de ses 27 ans, le Néerlandais avait passé une sale soirée face à Vitorino Hilton et Daniel Congré. Ce vendredi en Bretagne, l'ancien Mancunien s'est bien rattrapé. Auteur de la fixation sur le but du 2-0 signé Aouar (29e), Memphis a également transformé un penalty qu'il avait lui-même obtenu pour une faute de Cibois (44e). Au cœur des bourrasques brestoises de la fin de match, on l'a aussi vu sauver un but devant Steve Mounié (81e).

Houssem Aouar

Pas décisif la semaine passée, le milieu rhodanien a été repositionné sur l'aile gauche par Rudi Garcia, laissant sa place dans l'entrejeu à Bruno Guimarães. Un choix pertinent puisque l'international tricolore a marqué sur un bon service de Memphis Depay (29e).

Anthony Lopes

Pointé du doigt sur le but d'Elye Wahi samedi dernier, le Portugais a encore répondu en sortant un gros match. L'OL au cœur de la tempête en début de match, le dernier rempart a réalisé deux arrêts importants devant Romain Faivre (1e) et Steve Mounié (4e) à 0-0. Mais il ne peut rien sur la tête smatchée de Chardonnet (53e) et se fait fusiller par Cardona (75e) en deuxième mi-temps.