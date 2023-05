Clermont - OL : Lyon dit (sûrement) adieu à l’Europe, les Tops et les Flops lyonnais

Zapping But! Football Club OL : que faut-il changer dans l'organigramme lyonnais ?

Le Top :

Alexandre Lacazette (6) : Seul au monde. Ce dimanche, le seul lyonnais à retenir c’est bien Lacazette. Encore décisif, l’international français a encoure ouvert le score. Clairement au-dessus du lot, le buteur des Gones ne peut pas tout faire. Lacazette aurait pu permettre aux siens d’égaliser sur pénalty, cependant il rate totalement son geste… Malgré tout c’est bien l’homme fort dans le Rhône.

Les Flops :

Sinaly Diomandé - Castello Lukeba (2) : Les deux défenseurs lyonnais ont réalisé une mauvaise copie ce dimanche. Diomandé est coupable sur le deuxième but clermontois et il n’a pas arrêté de s’invectiver avec son portier, Anthony Lopes. De son côté, Lukeba est lui aussi passé à côté de sa rencontre. Sans le patron Lovren, c’est plus difficile…

Thiago Mendes (3) : Le Brésilien de l’OL n’a pas été à son avantage ce dimanche. Rentré à la place de Lovren, il n’a pas su trouver sa place, encore une prestation plus que décevante pour un joueur qui n’aura jamais confirmé chez les Gones.

Amin Sarr (2) : L’homme invisible.