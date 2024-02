Coupe de France : l'OL rejoint le dernier carré en écartant Strasbourg

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

OL-RC Strasbourg : c'était l'affiche du premier des quatre quarts de finale de Coupe de France. En plein renouveau, Lyon partait favori face à des Strasbourgeois qui restaint sur un lourd revers en L1 contre Brest (0-3).

Perri décisif

Dominateurs dans le jeu, les Lyonnais ne sont pas parvenus à se montrer réellement dangereux en première mi-temps face à un bloc strasbourgeois bien en place. Le premier acte est resté assez fermé alors que le Groupama Stadium affichait quasiment complet. A 0-0 à la pause, l'OL a cherché à accentuer la pression et Lacazette a demandé un penalty dès le retour des vestiaires, en vain (46e). Caqueret a expédié sa frappe au dessus après un déboulé de Benrahma (51e), et ce même Benrahma, très remuant sur son aile gauche, a trop croisé sa frappe (53e) avant d'expédier un corner direct sur le poteau gauche de Bellaarouch (56e). Strasbourg a montré le bout du nez via une tête de Diarra au dessus (75e). Orban, entré à la place d'un Lacazette sorti en boitillant, a buté sur Bellaarouch (80e). Et c'est aux tirs au but que la rencontre s'est décidée. Une séance qui a tourné à l'avantage des Lyonnais, avec un Perri décisif dès la première tentative du malheureux Delaine. Avant que Perrin n'envoie son tir au but dans les nuages de Décines.

