Coupe de France : OL - AS Monaco, les compos

Après Rumilly, Montpellier et le PSG, qui sera le quatrième club qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France ? L'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco vont se disputer le dernier sésame, ce soir à partir de 21h05 au Groupama Stadium. Les deux rivaux, déjà à la bataille en championnat pour le titre et plus sûrement une place en Champions League, n'ont pas beaucoup fait tourner pour l'occasion.

OL : Pollersbeck - Diomandé, Marcelo, De Sciglio - Dubois, Mendes, Caqueret, Bard - Paqueta - Memphis, Cornet.

ASM : Majecki - Aguilar, Disasi, Badiashile, Ballo-Touré - Diop, Fofana, Tchouaméni, Henrique - Jovetic, Volland.