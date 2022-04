Daniel Riolo prend l’OM pour taper sur l’OL et le PSG, Aulas prend une punchline mémorable !

Zapping But! Football Club L'OL doit-il se battre pour conserver Emerson Palmieri ?

L’OM a fait le job. En compostant son billet pour le dernier carré de la Ligue Europa Conférence, jeudi en Grèce (1-0), les hommes de Jorge Sampaoli ont poursuivi leur saison prometteuse avant le Classique de demain face au PSG (20h45). Puisque le PSG et l’OL se sont ramassés dans les grandes largeurs en coupes d’Europe, respectivement en Ligue des champions et en Ligue Europa, Daniel Riolo place l’OM au-dessus du lot cette saison.

« Je trouve les joueurs marseillais épanouis, je les trouve très bien. A l'arrivée il s'avère que c'est l'OM qui aura fait la plus belle saison de notre pays, avec un Top 3 en L1 et cette demi-finale de Ligue Europa Conférence, a-t-il analysé au micro de RMC Sport. L'OM a les moyens de s'offrir une très belle fin de saison et de se procurer beaucoup d'émotions. »

Par ailleurs, ce même Riolo n’a pas manqué de lancer une punchline mémorable à Jean-Michel Aulas suite au fiasco de l’OL contre West Ham jeudi au Groupama Stadium (0-3). « Je crois que tout se résume dans le regard de Jean-Michel Aulas au moment du troisième but de West Ham. Il était perdu. Et forcément à ce moment-là, tu repenses à son histoire de vision. Bon ben la vision, va falloir aller chez l'ophtalmo », a-t-il conclu plein d’ironie.

Pour résumer Daniel Riolo estime que l’Olympique de Marseille est clairement l’équipe qui a le mieux mené sa barque cette saison même si celle-ci n’est pas encore tout à fait terminée. L’OL et le PSG peuvent enrager, notamment Aulas.

Bastien Aubert

Rédacteur