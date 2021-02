Dijon - OL (0-1) : des Gones victorieux mais pas rassurants

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

Depuis sa défaite au Groupama Stadium contre le FC Metz (0-1) le 17 janvier, l'Olympique Lyonnais a enchaîné trois victoires, dont la dernière ce soir sur la pelouse de Dijon (1-0). Mais dans le contenu, c'est de moins en moins bon. Il y a eu la superbe démonstration dans le derby (5-0) il y a deux dimanches. Puis, le très laborieux succès face aux Girondins de Bordeaux (2-1), avec un but de Dubois à la dernière seconde. Et ce soir, donc, il y a eu Dijon.

Un niveau de jeu inquiétant

Tout avait pourtant bien commencé pour les hommes de Rudi Garcia, avec une domination dans le jeu et un but de Lucas Paqueta à la 22e minute. Mais plutôt que de libérer les Gones, cette ouverture du score a semblé les anesthésier. Et comme les Bourguignons n'ont pas fait preuve d'entrain offensif, ça a donné lieu à une rencontre bien tristounette.

Si le PSG déçoit lui aussi actuellement, même s'il tient la cadence du LOSC, les Dogues offrent de toutes autres prestations que leurs concurrents pour le titre actuellement. Si l'OL veut décrocher un huitième titre, il va lui falloir faire preuve d'autant d'application, d'envie et d'enthousiasme dans le jeu qu'à Geoffroy-Guichard il y a deux semaines. Sinon, la déception pourrait être terrible…