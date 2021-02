Dijon - OL (0-1) : Garcia a ciblé un secteur de jeu

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L'Olympique Lyonnais a fait l'essentiel hier soir à Dijon (1-0) en s'assurant des trois points. Cela lui permet de conserver sa 2e place et de rester à deux longueurs du leader lillois. Mais pour le reste, la prestation rhodanienne a été des plus décevantes et Rudi Garcia n'a pas hésité à pointer du doigt son secteur offensif après la partie.

"On attend mieux de ces trois-là"

« La victoire est à l’arrivée mais tout n’a pas été satisfaisant… On aurait pu marquer avant le but, on ne va pas se cacher devant un manque de réussite, car on a eu trop de situations sur lesquelles nos attaquants ont manqué de détermination pour nous rendre le match plus facile. Kadewere et Toko Ekambi ont paru moins bien… Memphis Depay aussi. Notre trio d’attaque a beaucoup raté dans l’ensemble. On attend mieux de ces trois-là. Il n’y a pas d’excuse particulière. »

« Sur le plan défensif ? On a été bien, à part le dernier quart d’heure de la première période. Il faudra peut-être qu’on laisse beaucoup moins tirer l’adversaire à l’avenir, ce pourrait être préjudiciable. Mais je n’ai pas eu le souvenir qu’Anthony (Lopes) ait été beaucoup sollicité. On a fait une seconde période solide, appliquée sur le plan de la maîtrise collective. Il nous a manqué ce deuxième but pour être plus tranquille et le mérite en revient aussi à Dijon. »