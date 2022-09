Equipe de France Espoirs : 4 joueurs de l'OL et 3 du Stade Rennais dans la liste de Ripoll

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Yilmaz ou Malacia pour remplacer Emerson ?

La liste de Sylvain Ripoll pour les matches amicaux de l'équipe de France Espoirs face à l'Allemagne et la Belgique est tombée. On retrouve notamment quatre joueurs de l'OL (Lukeba, Gusto, Caqueret et Cherki) et trois joueurs de Rennes (Truffert, Gouiri et Kalimuendo). Surprise en revanche avec l'absence de Matthis Abline, pourtant auteur d'un bon début de saison avec le SRFC. Prêté au Havre la saison dernière, l'attaquant fait les frais de l'excellent début de saison de l'ancien rennais Georginho Rutter, avec Hoffenheim.