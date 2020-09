FC Lorient – OL (1-1) : Garcia, Guimarães, Dembélé, Depay... Pierre Ménès tire à vue

Affligé par le triste match de l'OL sur la pelouse du FC Lorient (1-1), Pierre Ménès a sorti la scie parlant d'un match « assez pathétique » et d'un Lyon « qui enchaîne les bouillies offensives journée après journée ». Et le consultant du CFC n'a pas aimé les choix de Rudi Garcia : « Cette fois, Depay était sur le banc et je ne comprends pas cette tactique de Garcia de continuer à jouer avec trois axiaux quand il n’y a qu’un seul attaquent en face, à savoir Grbic qui en plus est sorti blessé assez rapidement ».

« Il est important pour l'OL que ce mercato se termine »

Autre cible de Ménès, plus surprenante celle-ci : Bruno Guimarães. « Il y a aussi des méformes au milieu, avec par exemple Guimaraes qui est l’ombre du joueur qu’il était à son arrivée à Lyon… Ce n’est pas possible de se créer aussi peu d’occases pendant 75 minutes quand tu t’appelles Lyon et que tu joues chez un promu ».

Enfin, l'ancien journaliste de L'Equipe en a remis une couche sur le marché des transferts : « Je pense qu’il est maintenant important pour l’OL que ce mercato se termine. Que les joueurs qui vont rester sachent qu’ils sont là pour encore une saison et qu’ils commencent à se concentrer sur leur football. Parce que ce n’est clairement pas le cas de Dembélé et de Depay. Je serais moins sévère avec Aouar, qui a fait ce qu’il pouvait dans un match de très mauvaise qualité ».