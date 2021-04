FC Nantes - OL (1-2) : Rudi Garcia met la pression sur le LOSC, le PSG et l'AS Monaco

Zapping But! Football Club OL : le debrief du match face à Angers

Au pied du podium, l'OL est quand même parvenu à se rapprocher à un point de l'AS Monaco grâce à sa victoire sur la pelouse du FC Nantes (1-2).

Auprès de Canal +, Rudi Garcia est revenu sur cette grande lutte pour le podium et le titre de Ligue 1 : "Ce championnat est haletant et passionnant. C’est une formule presque inédite, pour le moment on a la mauvaise place. Mais, la bonne nouvelle, on a récupéré notre destin entre nos mains. On va recevoir le LOSC et aller à Monaco. Si on gagne tout, on sera sur le podium." Les deux prochaines semaines s'annoncent décisives.