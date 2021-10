FC Nantes, OL : Domenech donne une leçon à Bosz

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

L'ancien entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech, désormais consultant sur la chaîne L'Equipe, a fracassé l'équipe de l'Olympique Lyonnais avant de donner des conseils tactiques au coach lyonnais, Peter Bosz.

"Lyon est dans l’incapacité de gérer un résultat. Les Lyonnais jouent, ils attaquent, c’est bien. Mais ils ne font pas la différence. Parfois, ils se retrouvent en difficulté en laissant des boulevards à l’adversaire. On peut reprocher ça aux joueurs et à l’entraîneur. Quand tu gagnes 1-0 dans un derby, ce n’est pas la peine d’attaquer à 14... Il fallait garder une sécurité, au minimum, surtout derrière, où ils sont souvent perdus dans le placement… Les défenseurs doivent se débrouiller comme ils peuvent. Mais non, ça ne suffit pas. Ces problèmes défensifs ne sont pas d’aujourd’hui, mais l’OL doit aller vers autre chose. En fait, c’est au milieu que Lyon perd toute la densité pour défendre. Pour attaquer, ils sont très bien, ça joue, ils créent des occasions. Paqueta est toujours au même niveau. Mais dès la perte de balle, ça se délie… Par exemple, Boateng n’est pas prêt physiquement, même Messi va plus vite que lui."

