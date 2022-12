FC Nantes, OL, OM, PSG : Belotti, Paredes, Boga... les 10 flops de Serie A sont liés à la Ligue 1 !

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

Le Top 10 des meilleurs matches de 2022, des meilleurs joueurs, des plus mauvais, des révélations... La fin de l'année est toujours l'occasion de classements en tous genres. Aucun pays n'y échappe. Mais il est amusant de constater que celui de La Gazzetta dello Sport concernant les flops de la première partie de saison en Serie A a un fort goût de Ligue 1. Qu'il s'agisse de Français, d'anciens joueurs de notre championnat ou d'éléments annoncés dans nos clubs, il y a beaucoup de noms connus dans nos contrées !

En 10e position, on retrouve par exemple Andrea Balotti, qui a quitté le Torino, où il était une idole, l'été dernier pour signer à la Roma après avoir été annoncé à Nantes, Lyon, Marseille ou Nice par un agent sans doute très habile. Sauf que chez les Giallorossi, il ne fait rien de bon ! Idem pour l'ancien Parisien Leandro Paredes (7e), qui devait devenir le métronome du jeu de la Juve et a été fantomatique. Peut-être que son sacre à la Coupe du monde changera la donne... A la 5e place, on trouve l'ex-Lillois Divock Origi, supplanté par Olivier Giroud au Milan, et à la 3e Jérémie Boga, que l'Atalanta s'est battue pour avoir mais qu'elle est prête à laisser partir quatre mois plus tard. Le flop numéro un se nomme Paul Pogba, qui n'a toujours pas joué un match officiel avec la Juventus pour avoir refusé de se faire opérer en septembre afin de disputer la Coupe du monde... qu'il a manquée !