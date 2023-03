FC Nantes : une anti star de l’OL lance un avertissement salé aux Canaris

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

La demi-finale de Coupe de France entre le FC Nantes et l’OL, le 5 avril prochain à la Beaujoire, promet sur le papier. Du côté des Gones, on a d’ores et déjà conscience que ce rendez-vous impactera une fin de saison déprimante dans le Rhône et on ne fera aucun cadeau aux Canaris, récemment affrontés en Ligue 1 (1-1).

Lepenant prévient le FC Nantes

« On ne fait pas une bonne saison, déplore le discret Johann Lepenant dans L’Équipe. C’est compliqué quand tu arrives dans un grand club et que la saison n’est pas ce qu’elle devrait être. Mais on fait tout pour s’en sortir. Honnêtement, il n’y a aucun problème dans notre groupe… Heureusement d’ailleurs, car si ça n’allait pas entre nous, avec la saison qu’on fait, ça serait horrible. On est loin en championnat (9 points de retard sur le 5e ), mais on a encore un très bel objectif avec la Coupe de France. On doit tout faire pour la gagner, et retrouver la Coupe d’Europe. »

La une de L'Équipe du jeudi 23 mars. pic.twitter.com/m3z3gD8R3v — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 22, 2023

