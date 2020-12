FC Metz - OL (1-3) : force collective, Cherki, Rudi Garcia se lâche et donne rendez-vous au PSG !

Auteur d'une prestation solide, l'OL s'est facilement imposé sur la pelouse du FC Metz (1-3). Un succès qui permet aux Gones de remonter sur le podium de Ligue 1 (3e).

Au micro de Téléfoot, Rudi Garcia s'est enflammé pour son groupe : "La performance collective, pendant une heure, a été d'un très bon niveau. Après, on a morcelé le match avec les changements. Mais à Metz, à l'extérieur, avec la température assez basse, on a eu un groupe responsable qui savait ce qu'il voulait aller chercher ici. Tactiquement, techniquement, on a été bons. On a obtenu ce qu'on voulait. Elle aurait pu être plus large. Metz a eu un pénalty à zéro zéro. On voulait absolument rester sur le podium"

Néanmoins, il y a eu un hic pour le coach de l'OL : "La nouvelle moins bonne c'est l'expulsion de Cherki. J'espère qu'Oukidja ira bien. Je vais aller le voir. Mais, l'expulsion me semble sévère."

Puis, Rudi Garcia s'est projeté sur le choc face au PSG, la semaine prochaine : "On va au Parc, la semaine prochaine, on ira avec beaucoup d'ambition. Le PSG est au-dessus de tout le monde. Ils ont un gros match en Ligue des Champions. Je ne sais pas si on les jouera au bon moment. On ne viendra pas en victime. S'ils sont à 100%, ils seront au-dessus de nous. On va bien les étudier d'ici dimanche prochain. J'espère qu'on aura toutes nos forces, malheureusement, j'ai perdu Rayan Cherki. Mais, je vais récupérer Thiago Mendes."