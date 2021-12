L'OL devant face aux Girondins de Bordeaux

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

Match très vivant entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique Lyonnais pendant ces 45 premières minutes. Les deux équipes se sont procurées plusieurs occasions sérieuses, les Aquitains ayant même marqué un but refusé pour un léger hors-jeu. Les Gones ont ouvert le score à la demi-heure de jeu sur une tête de Jason Denayer… sorti sur blessure à la 43e après une blessure au talon (remplacé par Damien Da Silva).

Cette ouverture du score aurait pu plomber les Girondins, au contraire, ça les a galvanisés. Et ils ont égalisé six minutes plus tard par Rémi Oudin sur une jolie contre-attaque, conclue d'un tacle rageur par l'ancien Rémois. Mais alors qu'on s'acheminait vers un match nul, le Brésilien Thiago Mendes a expédié une demi-volée surpuissante de 30 mètres dans les filets de Benoît Costil (41e). A la pause, c'est donc l'OL qui est devant !

