Glasgow - Lyon : sur quelle chaîne voir le match ?

Après un tout début de saison plus que mitigé, les lyonnais de Peter Bosz ont réagi en championnat ses deux dernières journées en s’imposant à Nantes (0-1) et à domicile face à Strasbourg (3-1). Avec un effectif renforcé cet été par des vainqueurs de la Ligue des Champions, Shaqiri, Emerson et Boateng, l’OL doit désormais montrer de quoi il est capable sur la scène européenne pour pourquoi pas aller chercher un premier trophée européen de son histoire, du moins avec les hommes. Pour se faire tout commence par une opposition face aux Glasgow Rangers de Steven Gerrard. Pour rappel l’OL figure dans le groupe A de la Ligue Europa avec les Glasgow Rangers, Brondby et le Sparta Prague.

Glasgow - Lyon sur Canal + Sport et W9

Pour suivre Glasgow - Lyon, nous vous invitons à vous brancher sur les chaînes Canal + Sport ou W9 à partir de 21 heures ce jeudi. Si vous souhaitez suivre le match en streaming sur les chaînes du groupe Canal+ et directement par internet, c'est aussi possible ICI . Si vous préférez W9, c’est disponible ici.