Glasgow Rangers – OL (0-2) : Bosz refuse de s'enflammer, Lopes prévient déjà le PSG

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Avec Peter Bosz, l'OL s'est vraiment doté d'un coach très exigent. Si l'OL a réalisé une belle copie européenne dans l'enfer d'Ibrox à Glasgow face aux Rangers (2-0), il en faut un peu plus pour que le technicien batave s'enflamme. En conférence de presse, l'ancien coach de l'Ajax a même préféré appuyer sur les manques.

« Le début de match n'était pas bon, on a perdu beaucoup de ballons, on n'était pas calmes. C'était peut-être normal avec l'atmosphère très spéciale, a noté un Peter Bosz qui a vu du mieux après l'ouverture du score : Après le premier but, je crois qu'on a bien joué. Est-ce un match référence pour autant ? Je ne peux pas dire ça, parce que je ne suis là que depuis deux mois. C'est vrai que ça va de mieux en mieux, mais pour jouer mieux que ça, il faut jouer comme ça pendant 90 minutes. Maintenant en deuxième période on a bien joué, vraiment. »

Lopes : « Au niveau de l'atmosphère, on a été bien lotis »

Auteur d'un grand match et une nouvelle fois salué par son coach, Anthony Lopes n'a, de son côté, pas voulu s'attarder sur son match (« J'ai plus envie de retenir l'état d'esprit du groupe qui est allé chercher le premier but, puis le deuxième, qui était très important, et qui a su éviter, à la fin, que le stade s'enflamme comme il l'avait fait au début de match »). Pour lui, Ibrox Park n'est qu'une étape avant le choc de dimanche contre le PSG :

« On était totalement focus sur ce match. On ne pensait pas à dimanche, on pensait juste à gagner, à bien démarrer cette campagne européenne. Au niveau de l'atmosphère, on a été bien lotis ce soir (sourires), cela ne peut pas mieux nous préparer au match de dimanche. On va surtout bien récupérer, parce qu'on a un jour de récupération en moins... »