Guion savoure son dernier coup d’éclat aux Girondins, un ancien Bleu de l’OL à Nice ?

Selon Sky Nissa, compte bien informé sur l’OGC Nice, Sébastien Squillaci était présent au centre d’entraînement des Aiglons ces derniers jours et pourrait rejoindre la cellule de recrutement du club azuréen.

Le Clermont Foot 63 a officialisé la signature du premier contrat professionnel de son attaquant Mohamed Amine Bouchenna, évoluant en réserve cette saison (2 matches). L'international tricolore U17 (3 sélections, 1 but) devient, à 16 ans et 156 jours, le plus jeune joueur à signer pro dans l'histoire du club auvergnat. « C’est une belle étape pour moi dans mon projet personnel. C’est un rêve qui se réalise et un plaisir de continuer l’aventure dans mon club formateur. J’espère avoir mes premières minutes de jeu et écrire mon histoire au sein du Clermont Foot 63, pour rendre la confiance qui m’a été donnée. Je suis très content d’avoir signé mon premier contrat professionnel à 16 ans », a déclaré le principal intéressé dans le communiqué du CF63.

Tombeurs de Trélissac en Coupe de France hier soir (3-2), les Girondins de Bordeaux savourent à l’image de David Guion. « Je pense qu’on va tirer plein de positif de cette rencontre entre l’idée qu’à partir du moment où tout le monde a cette envie d’aller vers l’avant, tout le monde a envie de mettre cette intensité mentale et physique, faire des courses vers l’avant et mettre plus de qualité dans notre jeu, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Girondins4Ever. On s’aperçoit qu’on est capables de mettre en difficulté beaucoup d’équipes et vu le contexte, 0-2, vu l’état du terrain comment ça se passait, il a fallu en effet beaucoup de caractère de l’équipe pour mettre 3 buts à cette belle équipe de Trélissac. »