OL : l'évidence Depay, Aouar... le Top 10 des salaires des Gones

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

En homme expérimenté, Jean-Michel Aulas gère d'une main de maître sa masse salariale depuis des années. Il accorde les meilleurs salaires aux joueurs les plus efficaces des Gones (Depay, Aouar, Lopes) et relègue les recrues dans un second temps (De Sciglio, Paqueta). Il a su se débarrasser de salaires imposants (Dembélé, Andersen)... Du travail d'orfèvre !

Dans son édition du jouer, L’Équipe révèle le Top 10 des salaires mensuels bruts des joueurs de l'OL :(estimations)

Depay : 480 000€ Aouar : 310 000€ Mendes : 300 000€ Lopes : 295 000€ De Sciglio : 280 000€ Marcelo, Denayer : 270 000€ Paqueta : 260 000€ Slimani : 250 000€ Guimaraes : 220 000€