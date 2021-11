L'OL déroule au Danemark, Monaco valide son billet

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Cinq journées, cinq victoires pour l'OL. Malgré une équipe largement remaniée, les coiffeurs rhodaniens se sont imposés sur la pelouse de Brondby (3-1) après avoir été menés au score. Rayan Cherki s'est offert son premier doublé en Coupe d'Europe (57e, 66e) et Islam Slimani a corsé la note (76e).

Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Monaco rejoint l'OL directement en huitièmes de finale de la compétition. Grâce à Kévin Volland et Youssouf Fofana en première période, le club princier a battu la Real Sociedad d'Aleksander Isak (2-1) à Louis II. Premier de son groupe avec onze points et disposant d'un meilleur goal-average particulier sur le PSV Eindhoven, l'ASM ne peut plus être rejoint par les Néerlandais avant de se rendre au Sturm Graz (déjà éliminé de toutes compétitions européennes) pour la dernière journée.

Cinq clubs français sur six déjà en Coupe d'Europe en 2022 Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions : PSG. Qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue Europa : OL, AS Monaco. Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence : Stade Rennais. Qualifié pour une Coupe d'Europe au printemps (Ligue des Champions, Ligue Europa) : LOSC. Disposant encore d'une chance de jouer les 16e de finale de la Ligue Europa Conférence : OM (en cas de victoire ou de nul contre le Lokomotiv Moscou).