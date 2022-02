Le LOSC mène à la pause face à l'OL

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

C'est un peu le duel de la dernière chance ce soir entre l'OL et le LOSC. Et à la mi-temps, ce sont les champions de France qui font la bonne opération de la soirée. A la 35e minute, Xeka a débordé côté droit et centré dans la surface, où Thiago Mendes a manqué son intervention. Gabriel Gudmundsson a repris le ballon et ouvert le score, de même que son compteur-buts en Ligue 1.

Si le LOSC parvient à conserver le score ou à l'aggraver, il passera devant les Gones au classement (39 points contre 38). Grâce aux matches nuls de l'OM, de Nice et de Strasbourg ce week-end, les places en Champions League resteraient à portée pour le vainqueur, qu'il soit lillois (7 longueurs) ou lyonnais (5).

🎯 Premier tir cadré du match pour le @losclive et premier but en championnat pour le suédois 🇸🇪 Gabriel Gudmundsson 💪 ! #OLLOSC pic.twitter.com/6Zb3kGqHqw — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 27, 2022