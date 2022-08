Les compos des matches de 19h, dont celles de l'OL et du FC Nantes

ONZE DE DEPART

Cinq matches de la 5e journée de Ligue 1 débutent à 19h, dont Lyon-Auxerre et Strasbourg-Nantes. On guettera aussi la performance de Monaco, qui sort d'un nul au Parc, contre Troyes et la confirmation du réveil de Montpellier, opposé à Ajaccio. Angers-Reims complète la programmation.