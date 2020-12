Ligue 1 : FC Metz - OL, les compos probables

Complètement épargné par les blessures ces derniers temps, l'OL de Rudi Garcia se déplace à Metz avec quasiment tout le monde. Une exception notable : la suspension de Thiago Mendes, absent pour trois cartons jaunes en moins de dix matches. Houssem Aouar fera son retour après avoir été sanctionné face à Reims pour un écart comportemental.

Houssem Aouar attendu dans le onze

Côté grenats, Frédéric Antonetti n'est pas épargné par les blessures. En plus des longues indisponibilités d'Ibrahima Niane et de Kévin Ndoram (en phase de reprise), le FC Metz a accusé un gros coup dur cette semaine avec l'annonce de six semaines d'absences pour le latéral gauche Mathieu Udol. Vendredi, avant la conférence de presse du technicien corse, il y avait toujours une grosse incertitude concernant Habib Maïga (déchirure) et Vincent Pajot (douleurs au tendon).

Une mise à jour de cet article aura lieu après les conférences de presse des deux coachs ce vendredi.

Metz : Oukidja – Centonze, Bronn, Boye (cap.), Delaine – Victorien, M.Fofana – M.Gueye, Boulaya, Vagner – Leya Iseka.

Lyon : Lopes – Dubois, Denayer, Marcelo, Cornet – Paqueta, Caqueret – Kadewere, Aouar, Toko-Ekambi – Depay (cap.).