Ligue 1 : l'OL devant à la pause face à Montpellier

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Ce match débuté à 17h oppose deux clubs ayant connu un dernier week-end de Ligue 1 des plus frustrants. Montpellier s'était incliné (0-2) à Rennes en étant dominé bien plus que le score ne le laisse supposer et, en plus, il a vu son capitaine stratège Téji Savanier se fait expulser. Quant à l'OL, il n'a joué que quatre minutes avant que son choc contre l'OM ne soit reporté pour les raisons que l'on connaît.

Les deux formations ont donc faim de victoire mais, à la pause, ce sont les Gones qui sont rassasiés. Un but de Lucas Paqueta à la 17e minute leur permet en effet de pointer en tête à la pause.