Ligue 1 : l'OL s'impose à Montpellier

Après les événements de l'Olympico la semaine dernière, c'était retour au jeu pour l'OL ce dimanche en championnat. Et pas n'importe où, à Montpellier, un terrain toujours très compliqué quand on est un gros du championnat et qui était en plus revanchard après sa défaite à Rennes (0-2) le week-end dernier au cours de laquelle il a perdu Téji Savanier, expulsé.

Sans forcément briller, les Gones ont fait le travail, s'imposant 1-0 grâce à Lucas Paqueta (17e). Plus vital que jamais, le Brésilien continue d'assumer son rôle de patron du secteur offensif de l'OL. Grâce à ces trois points, Lyon remonte à la 7e place en attendant de savoir ce que décider la Ligue pour son match contre Marseille. Le MHSC, lui, s'enfonce à la 11e place.

🔚 Grâce à une réalisation de @LucasPaqueta97, l'@OL s'impose sur la plus petite des marges face au @MontpellierHSC !



— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 28, 2021