Ligue 1 : Lyon – Brest, les compos probables et les absents

Pour sa première en Ligue 1 sur le banc du Stade Brestois, Michel Der Zakarian peut compter sur un effectif presque au complet même s’il a 3 absents de marque. Steve Mounié fait son retour de blessure, tandis que Marco Bizot fera surement sa première apparition dans le groupe puisqu’il est qualifié.

Les absents du côté de Brest : Hérelle, Lasne, Saïd (blessés).

Dubois latéral gauche ?

Peter Bosz va surement devoir bricoler au poste de latéral gauche. Avec l’absence de sa recrue Henrique mais potentiellement de Maxwell Cornet, touché lors du match amical contre Porto, et le départ en prêt de Youssouf Koné à Troyes, Léo Dubois pourrait basculer coté gauche. Entre les suspendus, les malades et ceux en reprise à cause des échéances internationales, c’est un OL remanié qui va faire son retour au Parc OL.

Les absents du côté de Lyon : Henrique, D.Da Silva (suspendus), Cornet (incertain), Denayer (Covid), Paqueta (reprise tardive), Guimarães (JO), T.Mendes (écarté).

Lyon : Lopes – Gusto, Marcelo, Lukeba, Dubois (cap.) - Aouar, H.Keita, Caqueret- Toko-Ekambi, M.Dembélé, Cherki.

Brest : Larsonneur – Pierre-Gabriel, Chardonnet (cap.), Brassier (ou Duverne), Uronen – Mbock, Belkebla, Faivre – Honorat, Mounié (ou Philippoteaux), Cardona.