Ligue 1 : Lyon - Monaco, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club OL - Saint-Etienne: le débrief

Samedi, Peter Bosz va devoir composer avec quelques absents pour le choc face à l'ASM. Si le technicien néerlandais récupère Emerson Palmieri, de retour de suspension après le derby à Saint-Etienne, il doit en revanche faire sans son gardien Anthony Lopes, exclu dans le Chaudron et remplacé par l'allemand Julian Pollersbeck. Les sélections nationales créent aussi des tracas car il est peu probable qu'on voit Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes samedi soir, les deux hommes jouant avec la Seleçao brésilienne dans la nuit de jeudi à vendredi. Si Jeff Reine-Adélaïde se rapproche d'un retour ce sera encore trop juste, Moussa Dembélé est encore sur le flanc quelques semaines. Islam Slimani ne sera pas là non plus. Quant à Marcelo, il s'acclimate à son quotidien de « papa » de l'équipe de National 2.

Les absents du côté de Lyon : Lopes (suspendu), Reine-Adélaïde (reprise), Dembélé, Slimani (blessé), Paqueta, B.Guimaraes (sélection), Marcelo (choix).

L'OL très amoindri contre Monaco

S'il est un peu moins diminué que son homologue lyonnais, Niko Kovac ne dispose pas non plus de toutes ses forces vives à Monaco. Sofiane Diop et Aurélien Tchouaméni sont suspendus, Guillermo Maripan revient tardivement de sélection. Quant à Cesc Fabregas et Djibril Sidibé, ils sont blessés.

Les absents du côtés de Monaco : Diop, Tchouaméni (suspendus), Marcelin, Fabregas, Sidibé (blessés), Maripan (sélection), Mannone (choix).

OL : Pollersbeck - Dubois (cap.), Boateng, Denayer, Emerson - T.Mendes, Caqueret - Shaqiri, Aouar, Toko Ekambi (ou Cherki) – Kadewere (ou Toko Ekambi).

Monaco : Nübel - Aguilar, Disasi, Badiashile - G.Martins, J.Lucas, Fofana, Caio Henrique - Volland, Ben Yedder (cap.), Golovine.