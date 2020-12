Ligue 1 : Nice - Lyon, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Pour Nice – Lyon, Rudi Garcia dispose une nouvelle fois d'un groupe sans blessé. Seul manque à l'appel Thiago Mendes qui purge le dernier de ses deux matches de suspension après avoir blessé Neymar Jr dimanche dernier lors de PSG – OL (0-1).

Les absents du côté de Lyon : Thiago Mendes (suspendu).

Memphis de retour en titulaire

Côté Nice, Adrian Ursea a davantage de contrariétés. Si Youcef Atal est prêt à revenir dans le onze et même a débuter, Morgan Schneiderlin est suspendu et sera remplacé par Hichem Boudaoui, de retour de suspension. L'infirmerie est bondée avec Dante, Pierre-Lees-Melou, Myziane Maolida, Racine Coly, Danilo et Kasper Dolberg. Aucun de ces joueurs ne devrait revenir avant 2021. Enfin, suite à un accord entre les deux clubs, Jeff Reine-Adélaïde n'est pas convoqué.

Les absents du côté de Nice : Schneiderlin (suspendu), Dante (genou), Lees-Melou (poignet), Maolida (cuisse), Coly (cervicale), Danilo (cuisse), Dolberg (adducteurs).

Nice : Benitez (cap.) - Daniliuc, Robson, N'Soki – Atal, Thuram-Ulien, Boudaoui, H.Kamara – M.Lopes, Gouiri, Claude-Maurice.

Lyon : Lopes – Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet – Paqueta, Guimaraes, Aouar – Kadewere, Depay (cap.), Toko-Ekambi.