Lorient - OL : les 3 enseignements de la victoire des Gones

Zapping But! Football Club L'OL est-il victime d'une cabale arbitrale en Ligue 1 ?

Faivre ouvre son compteur

Arrivé cet hiver à l'Olympique Lyonnais en provenance de Brest, Romain Faivre a marqué son premier but sous les couleurs lyonnaises d'une frappe sans contrôle du pied gauche (5e). Mais le milieu offensif français ne s'est pas arrêté là et s'est même offert un doublé en inscrivant le quatrième but de l'OL d'un piqué du pied gauche (78e).

Thiago Mendes encore dépassé

De nouveau préféré à Jérôme Boateng en charnière centrale aux côtés de Castello Lukeba, Thiago Mendes a encore confirmé qu'il n'était pas un défenseur central, enchaînant les erreurs de placement.

L'OL se replace au classement

Grâce à cette victoire, les Gones, 10es de Ligue 1 au coup d'envoi de cette 27e journée de Ligue 1, remontent provisoirement à la 6e place du classement en attendant les autres résultats du week-end et se relancent dans la course à l'Europe.

Efficacité retrouvée pour la #teamOL qui s'impose brillamment à Lorient 👊🔴🔵 #FCLOL 1-4



Prochain rendez-vous mercredi à Porto en #UEL ! pic.twitter.com/kBkw8W8HgY — Olympique Lyonnais (@OL) March 4, 2022