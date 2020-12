LOSC : la confidence très rassurante d’un expert sur l’avenir du club

La semaine a été agitée du côté du LOSC. Alors que l’Ajax Amsterdam sera son prochain adversaire en 16es de finale de la Ligue Europa, on a appris deux jours plus tard que le club nordiste allait changer de mains. Gérard Lopez devrait en effet laisser sa place à Olivier Létang, l’ancien boss du Stade Rennais arrivant avec le groupe Callisto Sporting SARL. L’Équipe assure que les futurs propriétaires lillois devraient d’ailleurs passer, en visio-conférence, devant la DNCG pour présenter leur projet.

« Le club ne va pas couler, il ne faut pas trop s’inquiéter »

En attendant le verdict du gendarme financier, RMC Sport a déjà fait savoir que Létang avait rassuré Galtier quant au prochain mercato, où il n’envisage aucune cure d’austérité. Romain Molina ne s’est pas aventuré dans le domaine des transferts à proprement parler mais il assure que ce changement de mains du LOSC n’aura que peu d’incidences sur sa pérennité.

« Je ne comprends pas pourquoi les gens sont surpris avec ce qui se passe au LOSC. Ça allait arriver tôt ou tard vu les dettes/prêts contractés. Les bons résultats sont une chose, mais regardez le montant des emprunts et les intérêts... Ça allait tomber forcément un jour, a fait remarquer le journaliste indépendant. Cela dit, le club ne va pas couler, faut pas trop s’inquiéter non plus pour le moment. C’est juste logique ce qui se passe, il n’y aura pas de faillite. Quant à Lopez and co, ils continueront leur modèle ailleurs (ils ont tout gagné, surtout sur les transferts). »