LOSC, OL : Juninho vise un coach ciblé par les Dogues en cas de départ de Galtier !

Ce mardi, l'AS Roma a annoncé du changement sur son banc avec le départ du portugais Paulo Fonseca (48 ans), lequel sera remplacé par José Mourinho à compter de la saison 2021-22. La possibilité que l'ancien coach du FC Porto, de Braga ou encore de Donetsk débarque en Ligue 1 est d'ailleurs bel et bien réel.

Comme nous vous l'indiquions sur notre site, Paulo Fonseca fait partie des pistes d'Olivier Létang si Christophe Galtier venait à quitter le LOSC à un an de la fin de son contrat. On pourrait d'ailleurs assister à un drôle de match sur le dossier puisque, selon Calcio Mercato, l'OL est aussi intéressé par le natif de Nampula. Lequel aurait aussi des touches en Espagne, en Angleterre et en Russie.

De Zerbi (Sassuolo) plait aussi à l'OL !

Longtemps en première ligne sur le dossier Galtier, Lyon – qui ne prolongera pas Rudi Garcia à l'issue de son contrat au 30 juin – travaillerait sur une piste à l'étranger depuis quelques semaines. Il semblerait que ce soit celle de Paulo Fonseca.

D'après l'ex-journaliste de Foot365 Ignazio Genuardi, Roberto De Zerbi (Sassuolo) est l'autre coach de Série A italienne qui plait aux Gones mais le dossier ne s'annonce pas simple. Le Shakhtar Donetsk lui aurait formulé une offre de contrat de trois ans. La Fiorentina serait aussi sur le coup.

