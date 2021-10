LOSC, OM, ESTAC : quand Rami encense le PSG, Aulas et Juninho

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Ce n'est plus un secret : la Ligue 1 est devenue ô combien attractive, le dernier coup de fouet étant venu, bien entendu, avec la signature de Lionel Messi au PSG l'été dernier. De quoi attirer les regards et susciter les convoitises, comme l'a justement rappelé le défenseur central, Adil Rami. Lui, qui a tout de même beaucoup bourlingué à travers l'Europe, est à l'heure actuelle à l'ESTAC et a confié ses impressions au site officiel de la Ligue 1.

Mettant en exergue le travail réalisé par certains clubs et quelques dirigeants. Extrait.

"Aujourd’hui, quand tu reviens dans le championnat de France, les gens te félicitent. Ce n’était pas le cas dans le passé. Grâce au Paris Saint-Germain, qu’il ne faut pas prendre pour un ennemi mais un rival, la Ligue 1 est une magnifique vitrine, avec des joueurs comme Lionel Messi ou Sergio Ramos. L’OM a aussi démarré un nouveau cycle avec Jorge Sampaoli et ses nombreuses recrues. C’est positif. Il ne faut pas oublier l’OL également. Je suis fou de Jean-Michel Aulas et de Juninho. Avec tous ces personnages, la Ligue 1 évolue dans le bon sens. J’espère que cela va pousser les jeunes à rester au lieu de partir à l’étranger."