LOSC, PSG, OL : nouveau coup de boost pour Garcia et les Gones dans la course au titre

Zapping But! Football Club OL : les meilleures déclarations de l'année 2020

Dimanche soir, à la mi-temps de son match contre le LOSC, l'OL menait 2-0 et était remonté à la 2e place du classement. Quarante-cinq minutes plus tard, les hommes de Rudi Garcia quittaient le Groupama Stadium défaits (2-3), relégués en 4e position, à quatre points de la 3e place, donc de la zone de Champions League. Et voilà que se profile un périlleux déplacement à Monaco dimanche. Un nouveau revers et les Gones diraient définitivement adieu à la C1 pour la deuxième saison d'affilée.

Golovin après Jovetic…

Mais deux bonnes nouvelles sont venues égayer la journée des supporters lyonnais. La première, que nous avons relayé ce matin, c'est la blessure à un mollet de l'attaquant Stevan Jovetic. Le Monténégrin est forfait pour le choc de dimanche. Et en ce début de soirée, le médecin de la sélection russe a annoncé qu'Aleksandr Golovin a été testé positif à la Covid-19.

Mine de rien, c'est un total de 10 buts (6 pour Jovetic, 4 pour Golovin) et 9 passes décisives (1 pour Jovetic, 8 pour Golovin) qui sera absent dans les rangs de Niko Kovac dimanche. Un chance pour les Lyonnais, qui en ont tellement manqué face à l'ASM en quarts de finale de la Coupe de France la semaine dernière (trois montants, un but refusé, défaite 0-2)…