Lyon - Metz, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

Désireux de finir l'année sur une bonne note malgré le poids des récents incidents, Peter Bosz ne pourra pas composer avec ses défenseurs Jason Denayer, Sinaly Diomandé et Henrique Silva, tous sur le flanc. Jeff Reine-Adélaïde n'est pas prêt non plus.

Les absents du côté de Lyon : Denayer, Diomandé, Henrique, Reine-Adélaïde (blessés).

L'OL garde sa défense à trois

Côté grenat, Frédéric Antonetti va retrouver ses titulaires après l'élimination surprise dans le Périgord face à Bergerac (N2) en Coupe de France. Vincent Pajot et Pape Matar Sarr sont suspendus. Pour le reste, c'est le groupe habituel moins les blesés de longue durée (Udol, Cabit, N'Doram).

Les absents du côté de Metz : P.M.Sarr, Pajot (suspendus), Cabit, Udol, N'Doram (blessés).

Lyon : Lopes – Da Silva, Boateng, Lukeba – Gusto, T.Mendes, Guimaraes, Emerson – Paqueta, Mo.Dembélé, Aouar (cap.).

Metz : Caillard – Centonze, Bronn (cap.), Kouyaté, Jemerson, Delaine – Maïga, Bo.Traoré – Boulaya – Nguette, De Préville.