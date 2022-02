Lyon - Nice, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club OL - Saint-Etienne: le débrief

En conférence de presse jeudi, Peter Bosz a annoncé une pluie de bonnes nouvelles avec les retours de Jason Denayer et Tino Kadewere en plus de celui de Karl Toko Ekambi, brillant à la CAN sous les couleurs du Cameroun. Il y a encore quelques doutes sur les présences ou non d'Houssem Aouar et de Damien Da Silva. Castello Lukeba est blessé, Rayan Cherki vient d'être opéré et Jeff Reine-Adélaïde jouera avec la réserve.

Les absents du côté de Lyon : Cherki, Lukeba (blessé), Aouar, D.Da Silva (reprise), Reine-Adélaïde (CFA).

Denayer et Kadewere de retour

Du côté du Gym, Christophe Galtier lèvera le voile ce vendredi sur le point santé. A priori, Jordan Amavi et Youcef Atal seront trop courts pour avoir avoir raté le match de mercredi face à l'OM. Hichem Boudaoui revient de suspension et Walter Benitez, touché par le Covid la semaine dernière, est dans un contre-la-montre pour revenir sur ce match.

Les absents du côté de Nice : Amavi, Atal (blessés), Benitez, Danilo (Covid).

Lyon : Lopes - Dubois (cap.), Boateng, Denayer, Emerson - Caqueret, Ndombélé - Faivre, Paqueta, Toko Ekambi – Dembélé.

Nice : Benitez (ou Bulka) - Lotomba, Todibo, Dante (cap.), Bard - Bouadoui, Lemina, Rosario, Kluivert - Dolberg, Gouiri.