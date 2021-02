Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

A l'occasion de Lyon – Strasbourg, les Gones (2e de L1 avec 49 pts) doivent retrouver leur football. Après deux victoires poussives face à Bordeaux (2-1) et à Dijon (1-0), les hommes de Rudi Garcia reçoivent des Alsaciens frustrés par leur match nul cette semaine face à Brest (2-2) et qui auront à cœur de s'éloigner un peu plus de la zone dangereuse (actuellement 15e avec 25 pts).

Lyon – Strasbourg sur Téléfoot

Pour suivre Lyon – Strasbourg, nous vous invitons à vous brancher sur la chaîne Téléfoot dès 19 heures.