Metz - OL : Ndombélé avait prédit la défaite des Gones

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

Au terme d'un match riche en rebondissements, l'OL s'est incliné ce dimanche sur la pelouse de Metz (3-2), à l'occasion de la 36e journée de Ligue 1, et s'éloigne encore un peu plus d'une qualification pour la prochaine Ligue Europa.

"C'était écrit que ça allait se passer comme ça !"

Quelques secondes après le coup de sifflet, le milieu de terrain lyonnais, Tanguy Ndombélé, s'est arrêté au micro d'Amazon Prime Vidéo où il a confié qu'il avait senti que son équipe allait perdre cette rencontre. "C'était écrit que ça allait se passer comme ça ! A partir du moment où l'on prend le carton rouge, il y a beaucoup d'espace. On a eu de la chance de ne pas avoir pris un but avant. C'est sûr que le but de Moussa Dembélé nous a redonné espoir mais bon... Au final on a perdu, c'est comme ça. On n'a pas eu trop d'actions à se mettre sous la dent. Je pense que le score est mérité."

Pour résumer Après la défaite de son équipe sur la pelouse de Metz (3-2), le milieu de terrain de l'OL, Tanguy Ndombélé, s'est arrêté au micro d'Amazon Prime Vidéo où il a confié qu'il avait senti que son équipe allait perdre cette rencontre.

Fabien Chorlet

Rédacteur