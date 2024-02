Montpellier – OL : les compos sont là !

Zapping But! Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

Pour ce match, Pierre Sage ne peut pas compter sur Henrique (blessé) et Johan Lepenant (en phase de reprise). Sinaly Diomandé et Mouhamadou Diawara font également les frais de la concurrence.

Côté Montpellier, Michel Der Zakarian doit composer sans Jullien et Fayad (blessés) alors que la Dimitri Beraud et Mousa Al-Tamari ne sont pas encore rentrés de la CAN et de la Coupe d’Asie.

Les compos de Montpellier – OL

Montpellier : Lecomte – Hefti, Omeragic, Kouyaté, Sagnan, Sylla – Savanier (cap.), Ferri, Chotard – Nordin, Adams.

OL : A.Lopes – Maitland-Niles, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico – Caqueret, Matic, Tolisso – Nuamah, Lacazette (cap.), Benrahma.

