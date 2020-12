Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

En crise ces dernières semaines, le Nice d'Adrian Ursea s'est réveillé mercredi sur la pelouse de Nîmes (2-0). Un succès qui relance totalement les Aiglons en Ligue 1. Ce samedi soir (21 heures), le Gym reçoit l'équipe en forme de ces dernières semaines, l'OL. Un Lyon contrarié par son match nul concédé sur sa pelouse face à Brest (2-2) et qui cherchera à se remettre dans le sens de la marche dans la course au titre.

Nice - Lyon sur Canal+