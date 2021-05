Nîmes – OL (2-5) : en mode commando, les Lyonnais s'accrochent au podium

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

S'ils n'ont plus qu'un match et seulement 46% de chance de renverser Monaco qui se déplace à Lens (selon l'excellent simulateur de l'Universitaire Fabien Torre), les joueurs et l'entraîneur de l'OL sont toujours persuadé de pouvoir s'offrir la troisième place synonyme (à minima) de tours préliminaires de Ligue des Champions.

Avant de recevoir un OGC Nice démobilisé, les Gones avaient un déplacement périlleux à effectuer du côté de Nîmes. Des Crocos expédiés en Ligue 2 suite à la furia offensive des hommes de Rudi Garcia (5-2).

Garcia et Denayer déterminés

Face aux micros, le coach lyonnais n'était pas peu fier du match de ses hommes et de la dynamique : « C'est une victoire collective. On a fait ce qu'il fallait faire. Gagner ici, à Nîmes, en inscrivant cinq buts, c'est une jolie performance même si on a montré des imprécisions techniques. Tout se jouera sur le dernier match pour la Ligue des champions. À nous de battre Nice et, après, on verra si Lens est capable de battre Monaco à domicile. On est content du travail accompli (…) Maintenant, on veut être la seule équipe actuellement dans les quatre premières places à avoir pris neuf points lors des trois derniers matches de ce Championnat. On fera le maximum pour battre Nice et attraper au moins cette troisième place. On tirera le bilan après ».

Un discours partagé par Jason Denayer, lequel espère toujours un faux pas de l'ASM : « On y croit encore jusqu'au dernier match, c'était important pour nous de gagner ce soir. On est prêt mentalement. Tout ce qu'on peut faire la semaine prochaine, c'est gagner et espérer des résultats favorables ».