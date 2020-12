OGC Nice - OL (1-4) : un ennemi d'Aulas impose une condition pour que Lyon joue le titre

Jusqu'à 21h ce soir et le coup d'envoi de Lille-PSG, l'Olympique Lyonnais est leader de la L1. Passée cette heure, quel que soit le résultat au stade Pierre-Mauroy, il repassera 2e. Mais c'est déjà une belle prouesse pour une formation ayant manqué son début de saison dans les grandes largeurs. Depuis deux mois, les hommes de Rudi Garcia mènent grand train, comme l'OGC Nice l'a appris à ses dépens hier soir sur sa pelouse de l'Allianz Riviera (4-1). Si bien que même Pierre Ménès, qui a pourtant la dent dure contre le club de Jean-Michel Aulas, en a fait un candidat au titre sur son blog à une seule et unique condition !

"J'espère qu'ils ne perdront pas Memphis dans quelques jours"

"Lyon a très facilement dominé une formation niçoise qui, qu’elle soit coachée par Vieira ou Ursea, est toujours amputée de cinq titulaires et commet toujours autant de bourdes monumentales en défense. Le premier but lyonnais vient d’un penalty concédé de façon inutile par Nsoki. Le second sur une passe de Boudaoui directement sur Kadewere à l’entrée de la surface. Sur le troisième, toute la défense se jette sur la passe laser de Depay pour Kadewere qui offre le but à Toko-Ekambi. Et pour couronner le tout, Benitez se troue sur le centre de Dubois et offre le quatrième à Aouar. Tu ne peux pas gagner un match face à une équipe du niveau de Lyon en étant aussi faible défensivement."

"Côté lyonnais, le milieu et l’attaque ont donné pleine satisfaction et j’espère que les Rhodaniens ne perdront pas Memphis dans quelques jours. Son départ serait une catastrophe pour le club l’année où l’OL est en position de jouer le titre."