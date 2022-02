OGC Nice, OL : Galtier défend Bosz et s'attend à un Lyon costaud

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Après l'OM, l'OL. Et l'envie, forcément, de faire coup double face aux deux Olympiques. Christophe Galtier, l'entraîneur de l'OGC Nice, encore ravi de la victoire de ses troupes face aux Marseillais en Coupe de France, mesure à quel point le voyage à Lyon, demain, risque d'être périlleux. "On va jouer une grosse équipe avec un gros effectif, qui commence à être quasiment au complet entre les retours de blessure et de sélection. C'est un effectif avec un fort potentiel, notamment sur le plan offensif avec différents profils et des joueurs de grande classe.

Ce sera une affiche. Un match avec une grande exposition. Mes joueurs seront très attendus. À eux de savoir quelle histoire ils veulent donner à ce match-là, sans parler de résultat. Mais vous avez toujours plus de chances d'avoir un résultat quand vous êtes pied au plancher et déterminé."

Et le technicien niçois de répondre également à des questions sur son homologue lyonnais, Peter Bosz. Ce dernier, sous pression avant le match de demain, et qui pourrait être remercié si Lyon ne remonte pas au classement. "Il a été victime de beaucoup de blessures et d'absences. Evidemment que lorsque vous êtes à l'Olympique lyonnais, vous devez être un concurrent de Marseille, de Paris, vous êtes un club historique, important sur le plan financier, mais la réalité du terrain fait qu'il a été confronté à beaucoup d'absences.

Peut-être qu'il y a une redécouverte de sa part de ce qu'était la Ligue 1. Mais je retrouve chez lui certaines animations que j'avais vues dans son équipe de l'Ajax quand on l'avait affrontée quatre fois avec Lille. Il y a ce style-là."