OGC Nice - OL : les compositions officielles des deux équipes

Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

En grande difficulté en ce début de saison, l’OL de Laurent Blanc doit composer ce soir à Nice sans Alexandre Lacazette, exclu contre Montpellier samedi dernier et suspendu deux matchs, mais également sans Anthony Lopes et Dejan Lovren dont le retour n’est programmé qu’après la trêve. En revanche, Corentin Tolisso et Clinton Mata sont bien là.

En face, Francesco Farioli doit faire sans Jérémy Boga, Alexis Claude-Maurice et le jeune Mendy, tous blessés. Kasper Schmeichel est toujours écarté.

Les compos officielles :

Nice : Bulka – Atal, Todibo, Dante (cap.), Bard – Sanson, Ndayishimiye, K.Thuram – Laborde, Moffi, S.Diop.

Lyon : R.Riou – Kumbedi, Caleta-Car, Diomandé, Tagliafico – Maitland-Niles, Caqueret, Tolisso (cap.) – Cherki, A.Sarr, Barcola.

