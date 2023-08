OGC Nice - OL : premier point pour Lyon mais nul soporifique… les notes des Lyonnais

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Note du match : 03/20

Homme(s) du match : les supporters et téléspectateurs (10)

Pour s’être infusé cette purge !

Les notes des Lyonnais :

Riou (5) : plus concentré qu’à Strasbourg et contre Montpellier, le portier lyonnais n’a cette fois-ci pas plombé son équipe à défaut d’avoir été très sollicité et de faire de gros arrêts.

Kumbedi (5) 🟨 : ce dimanche, on a vu l’aspect défensif du jeu de l’ancien Havrais. Focus sur le fait de bien défendre, il n’a fait que ça et était parfois à la limite.

Caleta-Car (6,5) 🟨 : le Croate a été maître de sa zone, ne se laissant jamais prendre à défaut par Terem Moffi. Un nombre impressionnant de ballons sauvés et contrés de la part de l’ancien Marseillais. Le meilleur joueur côté OL.

Diomandé (5,5) : match sérieux de la part de l’Ivoirien qui n’a commis aucun impair.

Tagliafico (4) 🟨 : s’il s’est parfois fait déborder par Gaëtan Laborde, le Champion du Monde a tenu tant bien que mal, proche de provoquer un penalty pour une main dans la surface. Devant, on ne l’a pas vu se projeter.

Tolisso (6) : le capitaine lyonnais était au marquage individuel pour éteindre Kephren Thuram. Mission réussie pour le Champion du Monde.

Maitland-Niles (3) : première très discrète de l’ancien Gunner qui a surtout semblé être là pour faire le nombre. Zéro duel disputé lors du premier acte : plus inexistant, tu t’appelles Casper ! Remplacé par Alvero (71e) 🟨 dont c’était aussi les débuts.

Caqueret (4) : positionné plus haut que les autres milieux, presque en position de N°10, l’international Espoirs n’était tout simplement pas à sa place.

Barcola (3) : au niveau de l’implication, difficile de faire moins. Vivement que le Mercato se termine, qu’il parte ou qu’il reste mais qu’il revienne la tête au foot !

A.Sarr (4) : le Suédois touche très peu de ballons et il a manqué sa seule occasion au duel face à Marcin Bulka (31e). Remplacé par Kadewere (71e).

Cherki (4) : peu touché et pas toujours juste dans ses choix, le meneur de jeu lyonnais n’est vraiment pas à son aise sur un côté. Son seul coup d’éclat, une action de classe pour lancer Amin Sarr (31e). Trop peu. Remplacé par El Arouch (89e).

