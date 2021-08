OGC Nice : un protégé de Galtier glisse un tacle à l’OL

Zapping But! Football Club OL : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Gouiri ne regrette pas Lyon. L’attaquant des Aiglons qui a été au dessus de tout le monde techniquement et a marché sur le LOSC la semaine dernière lors de la victoire (0-4) de son équipe donne des regrets à de nombreux fans de l’OL n’ayant pas pu profiter longtemps de leur pépite.

Le joueur auteur de 16 buts et 8 passes décisives la saison passée semble être reparti sur les mêmes bases cette saison, 1 but, 1 passe décisive en 2 matchs. Interrogé sur son choix de rejoindre l’OGC Nice, le joueur n’a pas manqué de glisser un tacle à son club formateur sur la politique sportive de l'OL.

"L’OL compte sur les jeunes, mais recrute tous les ans des joueurs avec des statuts, des étrangers, et la concurrence est donc plus rude. Nice compte réellement sur les jeunes, les fait progresser avec énormément d’ambition. Il n’y a pas mieux, en France, pour un jeune. (…) Chacun son parcours, et je n’ai jamais regretté d’être parti, même quand les résultats étaient moins bons. Peut-être parce que je marquais (sourire)… À Nice, j’ai l’impression d’avoir repris en route le train que j’attendais depuis longtemps à Lyon.", a lâché Amine Gouiri. L’attaquant de 21 ans risque d’être encore plus motivé lors de la réception de l’OL le 24 octobre prochain.

Les mots d'Amine #Gouiri dans @lequipe ce matin. "L'OL compte sur les jeunes mais recrute chaque année des joueurs avec des statuts". Le cœur du problème ? pic.twitter.com/oy2KwJvnm8 — Sébastien Girard (@SebastianGirard) August 20, 2021