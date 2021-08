OL - Clermont (3-3) : Da Silva s'énerve, Marcelo fait encore parler de lui !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Encore raté. L'OL, qui était dans l'obligation ce jour de signer son premier succès de la saison, a concédé le point du match nul face à Clermont alors que les Gones menaient 3-1 à la pause et même à dix minutes de la fin du match. Le défenseur Damien Da Silva a fait part de sa colère au terme des 90 minutes.

"On avait les cartouches pour tuer le match et on ne l'a pas fait malgré notre maîtrise. On manque de lucidité sur la fin. On prend trop de buts, ce n'est pas bien. On devait le gagner ce match à domicile et on a failli. Ce n'est pas normal qu'à 3-1, on ne tue pas le match."

Par ailleurs, et c'est le compte Instagram de sa femme qui le signale, Marcelo, le défenseur brésilien envoyé en équipe réserve par la direction du club, était au même moment en train de...jouer au golf. Activité qui lui est justement reprochée par les dirigeants, tant Marcelo y accorde un temps considérable.

Personne ne sera surpris de l'endroit où se trouvait @MarceloGuedes02 cet après-midi.

(Instagram de sa femme) pic.twitter.com/wMoohXgt9L — OL+ (@OL__Plus) August 22, 2021