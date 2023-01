OL - Mercato : Blanc pense garder Gusto et Cherki

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

Une période agitée

"C'est une période agitée. C'est le mercato qui veut ça. Pour un entraineur, cette période est toujours complexe. Il faut rester concentrés dans la préparation du déplacement à Ajaccio. Je continue à vouloir améliorer mon groupe pour être plus compétitif. Tout se passe souvent dans les derniers jours. Pendant ce temps, il faut préparer sérieusement les matches de championnat. Ce n'est pas facile. Ce groupe avait l'obligeance de bouger pour s'améliorer, amener de l'expérience et de la concurrence. Il ne faut pas oublier de bien préparer ce déplacement à Ajaccio. On a besoin de points. En terme de blessure, on est beaucoup mieux."

Il pense garder Gusto et Cherki

"Les joueurs que j'aurai à disposition pour le déplacement à Ajaccio seront pour la plupart ici pour le reste de la saison. Comme tout entraineur, je veux garder mes meilleurs joueurs. Il faut être pragmatique sur ce mercato d'hiver."

Reine-Adelaïde pourrait être dans le groupe

"Reine-Adelaide avait une possibilité concrète de trouver du temps de jeu. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Il sait par où il doit passer pour pouvoir taper à la porte des titulaires ici. Il est possible qu'il ne soit pas présent pour Ajaccio. Il faut pallier le prêt de Karl (Toko Ekambi). En début de mercato, on avait défini des directions : un défenseur central et un milieu qui casse les actions adverses."