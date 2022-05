OL : Caçapa soutient l’ASSE pour le maintien et se positionne pour l'avenir de Bosz

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : le club insiste pour Lucien Agoumé

Les absents

« Les absents pour ce match seront les mêmes : Rayan Cherki, Diomande et Jason Denayer. Thiago Mendes est lui suspendu. On doit prendre conscience de la saison qu'on vient de faire. A nous de changer cela. J'ai envie que Peter (Bosz) reste. »

La préparation

« Comme toutes les dernières semaines d'entraînement, nous étions derrière les joueurs pour leur dire que ce n'est pas fini. Il reste un match à gagner. On veut bien finir la saison et prendre la 7ème place. »

L’avenir de Bosz

« Peter a encore beaucoup de choses à faire ici. Il connait les joueurs, le club. »

Le maintien de l’ASSE

« Les supporters aiment avoir des matchs contre Saint-Etienne. Le Derby, on aime le jouer, le coacher, donc on espère qu'ils resteront en Ligue 1. »

Le dernier match

« On veut finir la saison par une victoire. Cela ne changera pas beaucoup de choses, mais c'est à partir de ce match qu'on pourra attaquer la saison prochaine. »

Clermont

« Ce dernier match à l'extérieur, on doit le gagner pour nous, et pour les supporters. Je suis content pour Henrique. C'est un guerrier. Il a un état d'esprit irréprochable. Il était présent à chaque fois qu'on avait besoin de lui. »

Lukeba et Gusto

« Ils sont très intéressants. Ils sont intelligents, à l'écoute. Ils savent qu'ils doivent progresser. Pour cela, il faut travailler, et ils le font. Pour l'instant, je suis très content d'eux. »

La défense centrale

« On doit retrouver une charnière centrale qui peut enchainer les matchs. C'est le cœur de l'équipe. Samedi, les deux équipes vont jouer de manière relâchée. On doit gagner ce match. On va jouer ce dernier match à fond. »

